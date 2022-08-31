"داخلية غزة" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (1 سبتمبر).

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/31)هنــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33)هنـــــــــــا، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما طالبت المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وبينت الوزار أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.