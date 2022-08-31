هل وافق تشافي على قرار الاستغناء عن بيانيتش..؟!

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، من رحيل أحد لاعبي الفريق، هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي يأمل استمرار اللاعب ميراليم بيانيتش، ضمن صفوف برشلونة.

وارتبط اسم بيانيتش (32 عاما) بالرحيل عن برشلونة خلال الساعات المقبلة، لعدم مشاركته في المباريات الثلاث الأولى بالليجا، ورغبة البارسا في الهبوط بفاتورة الرواتب.



وأوضحت الصحيفة، أن تشافي وافق على إعارة نيكو جونزاليس إلى فالنسيا، اعتمادا على وجود بيانيتش ضمن صفوف الفريق.



ويحظى بيانيتش بإعجاب تشافي، بعد المستويات التي قدمها اللاعب في فترة ما قبل الموسم، بمعسكر الولايات المتحدة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن السبب في عدم الاعتماد على اللاعب، خلال مباراة ريال سوسيداد، رغم إيقاف سيرجيو بوسكيتس، هو عدم رغبة تشافي في إحداث تغيير في النظام، ولكن بمجرد دخول الفريق من الأسبوع المقبل في دوامة خوض مباراتين كل الأسبوع، سيحصل بيانيتش على فرصة المشاركة.



وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يتحدث مساعدو تشافي مع بيانيتش في التدريبات، ظهر اليوم، لتأكيد وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني.