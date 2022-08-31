بغداد تعلن عودة الطيران الإيراني والإماراتي لمزاولة رحلاته إلى العراق

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، عودة شركات الطيران الإيرانية والإمارات، لمزاولة رحلاتها المجدولة.

وقال الطيران المدني، في بيان له، "نود أن تبين للمسافرين عن عودة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية، (الإيرانية، وطيران الإمارات وطيران العربية) لمزاولة رحلاتها المجدولة وحسب المعتاد".

وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد فإن سلطة الطيران المدني العراقي وبعد عودة استتباب الأوضاع المحلية قامت باتخاذ عدة إجراءات من شأنها طمأنة الشركات العاملة ومعاودة أعمالها خدمة للمسافر".

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الاثنين الماضي، وقف تسيير الرحلات الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد تطورات الأحداث الأمنية في العراق.

وحسب شبكة "إيران" بالعربي، فقد أعلن "مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران إلغاء كافة الرحلات الجوية إلى بغداد حتى إشعار آخر".