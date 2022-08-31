"دعوية الجهاد" تصدر تعميماً للخطباء بشأن خطبة الجمعة المقبلة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، تعميماً هاماً للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ حول موضوع خطبة الجمعة.

وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

تعميم خاص بخطباء المساجد صادر عن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي، حول موضوع خطبة الجمعة:

🎙خطباؤنا الأكارم سدد الله خطاكم :

لَا يَخْفَى عَلَيكُمْ معاناة أَسْرَانَا الأَبْطَالُ فِي سُجُونِ الاحْتِلَالِ الصُّهْيُونِيِّ؛ وَهُمْ يَخُوضُونَ مَعْرَكَةَ الكَرَامَةِ فِي وَجْهِ سَجَّانِهِمُ الظَّالِم، وَهَا هِيَ مُعَانَاتُهُمْ تَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَمَعَ ازْدِيَادِ مُعَانَاتِهِمْ تَزْدَادُ حَاجَتُهُمْ إِلَى الحُرِّيَّةِ، وَيَعْظُمُ التَّكْلِيفُ الشَّرْعِيُّ فِي حَقِّ الأُمَّةِ كُلِّهَا -فُرَادَىً وَجَمَاعَاتٍ- بِالْعَمَلِ الدَّؤُوبِ لِكَيْ يَتَنَسَّمُوا الحُرِّيَّةَ، وَيَنْعَمُوا بِالْخَلَاصِ.

وَلَقَدْ ارتَأينَا أَنَّهُ مِنَ الوَاجِبِ تَخْصِيص خُطبَةِ الجُمُعَةِ القَادِمَة للحَدِيثِ عَنْ أَسْرانَا الأَبْطَال وَمَا يُعَانُونَه مِنْ ظُلمٍ وقَهْر ٍفِي سِجُونِ الاحْتِلَالِ الغَاشِمْ، وما يتعرض له الأخ الأسير المجاهد/ خليل عواودة من الموت البطيئ.

📌لذلك نؤكد على ضرورة الحديث حول هذا الموضوع تحت العناصر التالية:

١- الواجب الشرعي والأخلاقي اتجاه قضية الأسرى وفكاكهم.

٢- معاناة الأسرى في سجون الاحتلال لا سيما الأسير البطل: خليل العواودة نموذجاً.

٣- دعم واسناد قضية الأسرى الأبطال في معركتهم مع السجان المجرم في كل المحافل والمواقع.

٤- تعزيز صمود أهالي الأسرى والتضامن معهم والوقوف إلى جانبهم والمشاركة في جميع الفعاليات التضامنية مع الأسرى.

٥- الدعاء المستمر للأسرى بأن يفرج الله كربهم ويفك أسرهم عاجلاً، خاصة في دعاء القنوت وهذا أقل الواجب اتجاه قضيتهم العادلة.

هذا والله ولي التوفيق

اللجنة الدعوية العامة

الإدارة العامة للوعظ والارشاد

الأربعاء: م 2022-8-31

الموافق: 4-صفر-1444 ه