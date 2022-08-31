نادي الأسير ينشر معطيات هامة حول الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

نشر نادي الأسير اليوم الاربعاء 31 /8/2022 معطيات هامة حول الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

-(4550) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.

-(32) أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون".

-(175) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).

-المعتقلون الإداريون بلغ عددهم 730 معتقًلا إداريًا.

-الأسرى المرضى نحو (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (23) أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

-الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

-عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (551) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

-شهداء الحركة الأسيرة: بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (231) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

-الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (9) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام المنصرم 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري 2022.