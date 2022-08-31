مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر من قوات الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للحشد الشعبي في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف أن "الانفجار أدى إلى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة 3 آخرين بجروح".

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحشد الشعبي هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية تشكلت بفتوى من المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد عام 2014.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتشهد بعض المحافظات بين فترة وأخرى عمليات أمنية للقضاء على خلايا التنظيم المتطرف.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" المتكررة.