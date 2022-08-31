غزة: وزارة الصحة تحمل الاحتلال المسئولية عن حياة مرضى غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 31/8/2022، أن استمرار الحصار الإسرائيلي حرم مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية جراء نقص 40 % من الادوية الأساسية و32 % من المستهلكات الطبية و 60 % من لوازن المختبرات وبنوك الدم .

وبينت الوزارة في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، خلال فعالية "أنقذوا-مرضى-غزة"، أنه منذ أن فرض الاحتلال الصهيوني الحصار على قطاع غزة قبل نحو 16 سنة وما تخللها من اعتداءات متكررة وممارسات عنصرية ممنهجة بحق مرضى غزة زادت معاناة المرضى مما شكل تهديداً مباشراً على حياتهم بما يلي:

وأوضحت الوزارة، أن الحصار الإسرائيلي حرم نحو 50 % من مرضى قطاع غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج قطاع غزة.

ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً للتقارير الاممية فان 1922 مريض لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل في الوقت المناسب جراء مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وعدم اصدار تصاريح لهم.

وأوضحت الوزارة أن 371 مريض غادروا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين وهذا العدد هو الأعلى منذ نيسان الماضي ومنهم من فقد حياته وحيداً في ظروف غير إنسانية .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متزايد من المرضى المحولين للعلاج في الداخل المحتل يتعرضون للمضايقات والتحقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون مراعاة لظروفهم الصحية القاسية.

وبينت الوزارة، أن مرضى السرطان وأمراض القلب يواجهون مصيراً قاسياً جراء التأخر في اصدار تصاريح المغادرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تمتد لأشهر طويلة تعرض بسببها عدة مرضى للوفاة منذ بداية العام الجاري.

ولفتت الوزارة إلى أن مرضى الفشل الكلوي يعيشون واقعاً إنسانياً وصحياً قاسياً جراء النقص الشديد في الأدوية ما قد يعرضهم الى فقر الدم الشديد الذي يؤدي بهم الى الوفاة على مقصلة الحصار.

ونوهت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يضع العراقيل لمنع ادخال 21 جهاز اشعة تشخيصية الى مستشفيات قطاع غزة .

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال لا زال يمنع ادخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهاز طبي متعطل في المستشفيات، منها 12 جهاز اشعة.

وحملت وزارة الصحة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة مرضى غزة كونه القوة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

وطالبت المؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية اليوم وأكثر من أي وقت مضى للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء الحصار على غزة .

وطالبت، كافة الجهات ذات العلاقة للإنصات الى انات واوجاع مرضى غزة التي تنادي اسماعهم ومسئولياته