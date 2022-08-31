أبو بكر يدعو الكل الفلسطيني للاصطفاف موحدين خلف أسرانا في معركتهم البطولية

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم الأربعاء، جماهير شعبنا الفلسطيني ومؤسساته وفصائله، للتوحد خلف أسرانا ومعتقلينا في معركتهم البطولية، والتي ستدخل غداً مرحلة التحدي الحقيقي ببدء ألف منهم الإضراب المفتوح عن الطعام.

وشدد اللواء أبو بكر على ضرورة أن يكون الشارع الفلسطيني على مستوى الخطوات النضالية والتحدي الذي سيخوضه أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات، لأنه في هذا التكامل ملامح نصر حقيقي سيتحقق رغماً عن إدارة السجون وحكومة الاحتلال.

وقال اللواء أبو بكر " سيبدأ الإضراب غداً الخميس، وسيكون اليوم الثاني للإضراب يوم الجمعة، والذي سيتحول لهبة حقيقية تُشعل الشارع، ليكون رسالة واضحة لمنظومة الاحتلال وأدواتها، بأن المساس بأسرانا مساس بالكل الفلسطيني، وأن حقوقهم سننتزعها بالنضال والتضحية والفداء، وبالصمود والصبر لأبطالنا وماجداتنا في قلاع الأسر".

ووجه اللواء أبو بكر تحياته لأسرانا الأبطال، وعلى رأسهم لجنة الطوارئ العليا للإضراب، والتي تعمل على مدار الساعة لترتيب الخطوات التصعيدية، وتنفيذ البرنامج النضالي المتفق عليه، كما وجه التحية للكل الفلسطيني قيادة وشعباً ومؤسسات ووسائل إعلام على هذا الاحتضان لهذه القضية النقية، ولنضال أسرانا المحق والمشروع.