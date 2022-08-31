بالفيديو ضجة في السعودية حول فيديوهات دار الأيتام

أثار مقطع فيديو من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في منطقة خميس مشيط، ضجة كبيرة في السعودية، فيما أكدت السلطات تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع الأطراف كافة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو وصور للحادثة، حيث يظهر في المقطع الذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

وقرر أمير منطقة عسير في السعودية، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط للفتيات بوجود رجال الأمن".

وقال ناشطون أن أجهزة الأمن السعودية بطريقة وحشية على فتيات يتيمات، داخل مركز رعاية الأيتام بأمارة عسير، وذلك بعد مطالبة الفتيات بحصولهن على حقوقهن في الدار.