أجمل دعاء لتحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة- الدعاء هو العبادة، ووصية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وبما أننا عدنا إلى دوام المدارس والعام الدراسي الجديد، فالكثير منا يحرص على الدعاء لأبنائه من أي مكروه قد يصيبه، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل دعاء لتحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة.

دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة

دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

ويجب على الأم أن تذكرهم بالله وهي تقبلهم وتحضنهم كأن تقول: في حفظ الله ورعايته.

ثم تدعو لهم بأن تقول: اللهم أكفهم شر الطريق.

اللهم أحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، وارعهم بعينك التي لا تنام.

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم يا رب العالمين، ويا خالق الاولين و الآخرين، احفظ أبنائي من كل شر ومن كل سوء، وردهم الي البيت سالمين غانمين.

من دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة، اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظيم، لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم احفظ أبنائي من شر كل عين واحفظ أبنائي من شر كل نفس، واحفظ أبنائي من شر كل كائد و حاقد .

دعاء تحصين الأطفال عند الخروج إلى المدرسة

اللهم يا سميع يا بصير، يا عليم ، يا حكيم، يا من لا تأخذه سنة و لا نوم ، اللهم رد الي أبنائي بكل خير، اللهم رد إلي ابنائي على احسن حال، اللهم اكفهم كل مكروه ، واصرف عنهم كل سوء، وباعدهم عن الشر و باعد الشر عنهم .

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا و رب كل شئ، فالق الحب و النوي، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم احفظ أولادي بحفظك، واكلأهم بكلئك، واحرسهم برعايتك يا رب العالمين لا إله إلا انت سبحانك غني كنت من الظالمين .

اللهم اصرف الخطر و السوء عن أبنائي ، اللهم سهل لهم سبل الخير، واصرف عنهم سبل الشر، وحببهم الى الخلق، وحبب الخلق اليهم .

اللهم يا سامع الداعين، ويا معطي السائلين، ويا مجيب المضطرين، سهل لأبنائي سبل الخير و العلم ، اللهم علمهم و فهمهم، وردهم موفورين العقل و الفهم .

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض و لا في السماء .

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اصلح لي في ذريتي، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب .

اللهم احفظ ابنائي من الزلل، ومن الضلال و الاضلال، ومن أن يؤذوا الناس او يؤذيهم الناس، واحفظهم من السوء والمعاصي، واحفظ عليهم دينهم وصالح اعمالهم .

فضل الدعاء

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186].

قال سبحانه: ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: 62].

قال سبحانه: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: 55، 56].

أدعية الوقاية من فيروس كورونا

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ :( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ ).

دعاء التحصين من فيروس كورونا: ما مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ ، قَالَ : ( أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ ) رواه مسلم (برقم 2709 ).

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : ( أَصَلَّيْتُمْ ؟ ) فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ : ( قُلْ ) ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ ) ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ )، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ) .