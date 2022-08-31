نتيجة أم اللوز " نور السويركي في نتائج الاكمال في الثانوية العامة فلسطين 2022، تزايدت محركات البحث منذ ساعات الصباح اليوم للبحث عن نتيجة "أم اللوز" والتي كانت مادة دسمة لدى المواطنين في الضفة المحتلة وخاصة ، وخاصة بعد الضجة التي أثارتها خلال امتحانات الثانوية العامة والحديث عن ان الاسئلة لوز وان الامتحان سهل وخاصة ان هناك من قام بغشيشهم ، وكانت وزارة التربية والتعليم اليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 31/8/2022 ، نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) ، وكالة فلسطين اليوم تتابع نتيجة أم اللوز في نتائج الاكمال في الثانوية العامة فلسطين 2022

نتيجة أم اللوز في نتائج الاكمال في الثانوية العامة فلسطين 2022

رابط اعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية" الإكمال من هــــــــــــــــنا

وبعد متابعة عدد من المواطنين ، فقد رسبت الطالبة "أم اللوز" نور السويركي في ثلاثة مباحث وهيا نفسها التي رسبت فيها سابقا، وقد قال عدد من المواطنين ان النتيجة في الاكمال اقل من نتيجة الرسمية .





وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في الضفة وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.







نتيجة أم اللوز في نتائج الاكمال في الثانوية العامة فلسطين 2022

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).