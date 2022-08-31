شائعات حول تدهور الحالة الصحية للملكة اليزابيث

أثار الأمير تشارلز ضجة كبيرة في الإعلام البريطاني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارات المفاجئة التي قام بها لزيارة الملكة إليزابيث خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تفاصيل الشائعات والتكهنات المنتشرة مؤخرًا في الشارع البريطاني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت صحيفة "The Sun" بأن الأمير تشارلز قام بزيارات عديدة مفاجئة وغير طبيعية لوالدته الملكة إليزابيث خلال تواجدها حالياً في قلعة بالمورال الملكية في اسكتلندا.

وأثارت هذه الزيارات المفاجئة وغير الطبيعية والتي وصفت أيضًا بغير الاعتيادية مخاوف حول صحة الملكة خاصة وأنها في الفترة الأخيرة عانت من العديد من الوعكات الصحية.

وأكدّت الكاتبة الملكية بأن زيارات الأمير تشارلز المفاجئة لرؤية والدته تثير المخاوف، فقالت بهذا الخصوص: "إنه من غير المعتاد أن يقوم الأمير تشارلز بهذا النوع من الزيارات المفاجئة لرؤية والدته، ولكن تشارلز شخصية جديّة وهادئة وهو من تعتمد عليه الملكة دائماً بعد رحيل الأمير فيليب".

تدهورت الحالة الصحية للملكة إليزابيث في الأشهر الأخيرة الماضية حيث دخلت إلى المستشفى وأقامت هناك ليلة كاملة وذلك لإجراء الفحوصات المطلوبة والتحاليل.

وكان الأطباء قد طلبوا من الملكة إليزابيث الراحة وعدم التنقّل كثيراً ولذلك كانت الملكة إليزابيث تعتذر عن الكثير من المناسبات الرسمية والملكية خلال الفترة الأخيرة.

وانتشرت في تلك الفترة العديد من الشائعات حول وفاة الملكة والتي نفاها قصر باكهنيغام أكثر من مرة.