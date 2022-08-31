الأسير مراد أبو الرب من جنين يدخل عامه السابع عشر في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:33 ص
31 اغسطس 2022
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دخل الأسير مراد محمد رضا أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق محافظة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل أبو الرب بتاريخ 31/8/2006، أثناء تواجده في بلدة العيزرية قرب القدس حيث كان مطارداً للاحتلال، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن مدة أربعة مؤبدات؛ بدعوى اشتراكه في عمليات مسلحة ضد الاحتلال.

وأكمل الأسير أبو الرب تعليمه وهو في السجن وحصل على درجة الماجستير، وهو يقوم الآن بالإشراف على دورات علمية وبرامج تدريسية لطلبة الثانوية العامة والجامعة من الأسرى.

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