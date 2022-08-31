إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في بيت أمر

أصيب، الليلة، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل بمنطقة عصيدة، حيث تركزت المواجهات، فيما أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدية ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم.