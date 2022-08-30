قبيلة بنو لام وش يرجعون- أصل بنو لام ويكبيديا ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية التفاصيل الكاملة عن أصول قبيلة بنو لام، والتي تعد من العائلات العريقة التي تسكن المملكة العربية السعودية، إلى جانب قائمة قبائل العرب تضم مجموعة من القبائل والعشائر والبطون المتفرعة عنها، والتي يتم البحث عنها باستمرار باعتبارها من اهم العناوين التي تتحدث عن جماعة من الناس ينتمون وينتسبون إلى نسب واحد يرجع إلى الجد او اسم حلف يحمل الكثير من المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر الرسمية التي يتم الاعتماد، لذلك قرر فريقنا أن يقدم قبيلة بنو لام وش يرجعون- فروع بنو لام- ويكبيديا بنو لام.

قبيلة بنو لام وش يرجعون- فروع بنو لام- ويكبيديا بنو لام





بطون قبيلة لام

وتعد قبائل بني لام واحدة من أعرق وأقدم القبائل العربية التي سكنت المملكة العربية السعودية، وهي القبيلة التي تضم عدة عشائر وبطون منها المغيرة وتضم كلا من الحداجة والعشاوتين والمغايرة وعرب العمارة والخياري وآل سميط وآل عبيد، ويأتي بعدها اسم عشيرة الفضول وهم السلطان والخرسان وآل غزي وآل صرخة إلى جانب عشرة الظفير التي تضم كلا من آل سويط وبني حسين ومنها والسعيد وبإذراع والجواسم والعريف والعسكر والعلجانات والمعاليم والمعادين، وقبيلة آل كثير التي تضم النبهان والعساف.