"غازبروم" تقطع إمدادات الغاز عن "إنجي" الفرنسية

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" ستتوقف من الـ31 أغسطس/آب إلى الـ 3 من شهر سبتمبر المقبل.

وفقا لبيانات الشركة المنشورة حسب لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة وشفافية سوق الطاقة بالجملة، فإن وقف الإمداد عبر الخط الرئيسي مرتبط بأعمال الإصلاح في محطة الضخ "بورتوفايا".

في الوقت نفسه، سيتم تنفيذ مجموعة من الصيانة الروتينية وفقًا لعقد الصيانة الحالي بالاشتراك مع متخصصي شركة "سيمنز".

وفقا لوثائق سيمنز الفنية، يجب صيانة وحدة معالجة الرسومات كل 1000 ساعة. حددت شركة "غازبروم" عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة، وإعادة نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم.

وخط أنابيب نورد ستريم 1، هو طريق إمداد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، ويعمل بنسبة 20% فقط من طاقته منذ منتصف يونيو/حزيران.

وأوضحت غازبروم أن التخفيض بسبب التأخير في تشغيل شركة سيمنز الألمانية، التي فشلت في إعادة وحدات ضاغط الغاز من مصنع كندي بعد إصلاحها بسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو.