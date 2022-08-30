ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 31 أغسطس 2022، على نحو طفيف في التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، فيما تراجعت الأسعار عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.49 دينار (55.95 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وزاد الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.61 دينار (41.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.55 دينار (48.96 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1228 دينارا (1740 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 276.40 دينار (391.67 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1744.10 دولار.