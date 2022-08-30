أمريكا تُسجل أول وفاة بجدري القردة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تكساس، أن الولاية سجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة لشخص مصاب بفيروس جدري القردة.

وقال البيان: إن إدارة الخدمات الصحية في الولاية أكدت وفاة أول شخص مصاب بجدري القردة في تكساس وفي الولايات المتحدة.

وأضاف البيان: أن المريض كان أحد السكان البالغين في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من ضعف شديد في المناعة. والقضية قيد التحقيق لتحديد الدور الذي لعبه جدري القردة في الوفاة.

ونصحت إدارة الخدمات الصحية السكان الذين يعانون من الحمى والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي غير المبرر بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

وأشارت إلى أن جدري القردة مرض ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وبالتالي يمكن الوقاية منه عن طريق تجنب ملامسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بطفح جلدي.