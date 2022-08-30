أجمل أدعية للأبناء في أول يوم دراسي تويتر مكتوب- تحرص الأمهات على البحث عن أجمل أدعية للأبناء في أول يوم دراسي تويتر مكتوب، فتستقبل هذا اليوم الهام بالدعاء للأبناء بأجمل الأدعية التي ترجو لهم التوفيق والسداد في مذاكرتهم، لذا ففريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، يقدم لكم العديد من الأدعية الجميلة والمميزة في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من أجمل الصور المحملة بأدعية رائعة للأبناء في يومهم الدراسي الأول من هذا العام.

دعاء للأبناء اول يوم دراسي تويتر

مجموعة من أجمل الأدعية الخاصة بالأبناء في أول يوم دراسي مناسبة لموقع وتطبيق تويتر نقدمها لكم فيما يلي:

اللهم اجعل أبنائي أوفر الناس حظًا وعلمًا وتوفيقًا في أول أيام العام الدراسي الجديد، ووفقهم بفضلك وكرمك لما تحبه وترضاه من صالح الأعمال.

اللهم أدعوك في اليوم الدراسي الأول من العام الجديد أن توفق أبنائي، وتزيدهم من واسع علمك وفضلك، وأن ترعاهم بعينك التي لا تنام.

اللهم إن أبنائي قد باشروا بأول يوم دراسي من هذا العام الدراسي، فأعنهم على تحقيق أعلى الدرجات، وحقق لهم طموحاتهم وأمنياتهم يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت القادر على كل شيء، فأسألك أن توفق أبنائي في العام الدراسي الجديد لتحقيق أعلى الدرجات، وأن تجمعهم بصحبة صالحة وأساتذة يخافون على مصلحتهم.

ربي أدعوك في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد أن تعلم أبنائي ما ينفعهم، وأن تنفعهم بما علمتهم، وأن تزيدهم علمًا ورشدًا وهدى بفضلك وكرمك.

دعاء للأبناء اول يوم دراسي مكتوب

مع حلول اليوم الدراسي الأول يبحث العديد من الآباء عن أجمل الأدعية للأبناء بالتوفيق والسداد، لذا، فإننا نورد لكم باقة من أروع هذه الأدعية تاليًا:

اللهم يا رب العالمين وفق أبنائي في أول يوم دراسي من هذا العام الدراسي الجديد، وبارك لهم بعلمهم حفظهم وفهمهم، وزدهم من لدنك علمًا ورشدًا.

اللهم في أول يوم دراسي وفق أبنائي إلى طاعتك وتعلم العلوم التي تنفعهم في الدين والدنيا، وتجعلهم نافعين لوطنهم وأمتهم ودينهم وأنفسهم.

ربي إني أطمع في كرمك أن تهدي أبنائي في أول أيام الدراسة لهذا العام الدراسي الجديد، وأن تجعلهم من عبادك المخلصين، وأن توفقهم للعلم النافع.

اللهم بارك لنا بأبنائنا في أول يوم دراسي وحصنهم من وساوس الشيطان، ومن كل من أراد بهم سوء، ووفقهم في مذاكرتهم يا رب العالمين.

اللهم نور أبصار أبنائنا وأسماعهم في اليوم الدراسي الأول ونور أفئدتهم وأذهانهم بنور العلم واصرف عنهم يا الله ظلمة الجهل ووحشته.

ادعية للأبناء اول يوم دراسي تويتر

من أجمل ما نبدأ به العام الدراسي، وفي يومه الأول هو الدعاء الصادق النابع من القلب للأبناء بالتوفيق في جميع أمورهم، وهذه أجمل الأدعية كما يأتي:

ربي أدعوك في أول يوم دراسي أن توفق أبنائي، وأن تمدهم بمزيد حفظ وعلم وفهم وتفوق، وأن تحقق لهم الآمال، وأن لا تخيب رجائي يا رب العالمين.

اللهم أنت القادر على كل شيء فاجعل أول يوم دراسي لأبنائي هو خير أيامهم، واجعل لهم فيه نية صادقة بالتفوق وتحقيق أعلى الدرجات وزدهم بفضلك علمًا وهدى.

اللهم وفق أبنائي في أول يوم دراسي واجعلهم من الهداة المهتدين واجمعهم مع الصالحين من عبادك ويسرهم لهم واكفهم شر وساوس الشيطان.

اللهم في اليوم الدراسي الأول أدعوك أن تبعد عن أبنائي العجز والكسل والهم والغم، وكل ما يعكر صفيهم ويصرفهم عن التعلم والتفوق.

اللهم في اليوم الدراسي الأول ارزق أبناءنا الشكر على كل نعمة وردهم من العلم والهدى ووفقهم لما تحبه، وترضاه من العلم والعمل لدينهم ودنياهم.

دعاء لأبنائي اول يوم دراسي 2022

عدد من أجمل الأدعية المناسبة لموقع وتطبيق تويتر الشهير والجاهزة للنشر والمشاركة بشكل فوري جديدة لعام 2022 وهي كالتالي: