رئيس جامعة الأزهر يعلن تشكيل مجلس الجامعة بغزة

أعلن رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عمر ميلاد تشكيل مجلس الجامعة اعتباراً من 1/9/2022، بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (27/ج/05/2022) في جلسته رقم (05/2022) المنعقدة بتاريخ 30/8/2022،

وجاء تشكيل مجلس الجامعة على النحو الآتي:

1- أ.د. أسامة فايز زين الدين نائب الرئيس للشئون الأكاديمية

2- د. محمد سليمان نايف شبير نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية

3- د. محمد رياض زغبر قائم بأعمال عميد كلية الطب

4- د. حازم عدنان خضر ميلاد قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان

5- د. محمد محمود طه قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة

6- أ.د. إيهاب علي نصر قائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

7- د. مازن رياض علي أبو عمرو عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

8- أ.د. نصر صبحي أبو فول عميد كلية الزراعة والطب البيطري

9- أ.د. عطا عبد القادر أبو هاني عميد كلية العلوم

10- د. أسامة سعيد حمدونة عميد كلية التربية

11- د. فضل محمد النمس قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

12- د. رامي علي وشاح قائم بأعمال عميد كلية الحقوق

13- د. مفيد خالد الشيخ علي قائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

14- أ. د. مازن مصباح صّباح عميد كلية الشريعة

15- د. إيهاب مصطفى المصري عميد الدراسات العليا

16- أ.د. سعيد حسن لبد عميد البحث العلمي

17- د. تامر كمال أبو فول قائم بأعمال عميد التخطيط والجودة

18- د. أحمد عبد المنعم نجم قائم بأعمال عميد القبول والتسجيل

19- د. يوسف عبد الله الغرباوي قائم بأعمال عميد شئون الطلبة