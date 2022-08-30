أنباء عن وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي في مصر

أعلنت صفحات اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي في مواقع التواصل الثلاثاء، عن وفاته أثناء تواجده في مصر، فيما اعلنت السفارة الاردنية في القاهرة انها تجري اتصالات مع الجهات المعنية للتأكد من صحة هذا الخبر.

ونشر حساب أحمد الخليلي في إنستغرام صورة له وتحتها عبارة "إنا لله وإنا اليه راجعون"، في ما بدا نعيا له بسبب وفاته.

وارفق المنشور بجمل تنعى اليوتيوبر الشهير، جاء في نصها "الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون ادعو له بالرحمة”.

وقالت تقارير ان وكيل أعمال احمد الخليلي أكد الخبر عبر حسابه بموقع “instagram”.

فقدان الاتصال مع أحمد الخليلي

ومن جانبه، قال مراسل قناة "العربية" في الاردن عمار الهندي انه تابع هذه الانباء مع مصدر من اسرته وايضا مع مدير اعماله شرف الدين قويدر.

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة والموثوقة حول مصير الشاب الأردني احمد الخليلي..

واضاف الهندي في تسجيل نشره عبر حسابه في تويتر، ان "المعلومة الحقيقية الثابتة حتى هذه اللحظة هي ان الاخ أحمد الخليلي كان بصدد تصوير اعلان او شئ قريبا من البحر مع ابن عمته وكان من المفترض ان تكون الهواتف بعيدة عنهم. فبالتالي ذهب لتصوير هذا الاعلان وبعد ذلك قام احدهم بنشر اعلان على صفحته عن وفاته".

اتصلت للتو بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر، وأكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه.

نسأل الله أن يكون بخير هو ومن معه.

واشار الى ان "الاسرة لا يمكنها الان ان تصل الى الشباب، أحمد وابن عمته للتأكد من الخبر لان الهواتف ليست معهما ولا يعرفون حقيقة من الذي نشر هذا الاعلان. وبالتالي لا يمكن تأكيد خبر وفاته".

ولاحقا نشر الهندي تغريدة عبر تويتر يقول فيها "اتصلت للتو بالفندق الذي كان يقيم فيه الشاب الأردني أحمد الخليلي بمصر، وأكدوا لي أنهم بصدد مراجعة الكاميرات لمعرفة توقيت خروجه من الفندق لأنه لم يعود حتى اللحظة إليه".

السفارة الأردنية تتابع انباء وفاة أحمد الخليلي

ونقل موقع عمون الاخباري بدوره عن السفارة الأردنية في العاصمة المصرية القاهرة، قولها إنها تتابع ما يتردد من أنباء متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي.

وقالت السفارة، ردا على أسئلة الموقع انها تتواصل مع الجهات المصرية الأمنية والصحية للتأكد من الأنباء المتداولة.

صدمة وعدم تصديق في أوساط المعجبين

وتلقى معجبو اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي هذا النبأ بذهول وعدم تصديق، وتكهن كثيرون بأن حسابه في انستغرام قد تعرض للقرصنة.

وأحمد الخليلي هو منشئ محتوى من خلال قناته الرسمية على YouTube، وهو كذلك ناشط اجتماعي في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.