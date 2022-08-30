متى يشهد طقس فلسطين تراجعاً في درجة الحرارة؟

قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 30/8/2022، أن درجات الحرارة ستشهد تراجعاً تدريجياً بطيئاً حتى نهاية الأسبوع .

وأوضح العلامي، أن الأجواء تبقى حارة بشكلٍ لافت ورطبة خاصة خلال ساعات النهار .

والأربعاء، يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية