أسعار العملات الرقمية: سعر البيتكوين تصل عند مستويات 20 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:41 م
30 اغسطس 2022
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ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثلاثين من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 995.37 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.50% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.29%، ما يعادل انخفاض قدره 0.54% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 20,426 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.11%  لتسجل نحو 1,589 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00%  لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 290 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 1.01% لتسجل نحو 0.3317 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.4544 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 32 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 0.06401 دولار.

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