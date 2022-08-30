أسعار العملات الرقمية: سعر البيتكوين تصل عند مستويات 20 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثلاثين من أغسطس) حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 995.37 مليار دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 4.50% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.29%، ما يعادل انخفاض قدره 0.54% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 20,426 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 1,589 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 290 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.01% لتسجل نحو 0.3317 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.4544 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 32 دولار.

انخفض سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 0.06401 دولار.