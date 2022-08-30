بالفيديو والصور حقيقة وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي- سبب وفاة أحمد الخليلي في الأردن- من هو أحمد الخليلي ويكيبيديا

حقيقة وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي- سبب وفاة أحمد الخليلي في الأردن- من هو أحمد الخليلي ويكيبيديا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التفاصيل الكاملة عن وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي والذي يعتبر من أشهر صانعي المحتوى في الأردن، والذي توفي اليوم بعد إعلان عائلته عبر صفحته "انستغرام"، عن وفاته اليوم الثلاثاء في جمهورية مصر العربية، لذلك سنتعرف في المقال التالي عن من هو احمد الخليلي وسبب وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي.

حقيقة وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاجئ بوفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي، حيث نشرت صفحة الرسمية خبر وفاته عبر صورة تم مشاركتها على حسابه على الانستغرام بينت وفاته.

وكتبت عائلته عبر صفحته "انستغرام" الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب احمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، انا لله وانا اليه راجعون ادعوله بالرحمة".

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الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة

اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضِ عنا ، اللهم نعوذ بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة — اسامة (@Osa963) August 30, 2022

سبب وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي



ولم تصدر إلى الان أي أخبار تبين السبب وحقيقة الأمر، حيث لوحظ من التعليقات صدمة أصدقائه المقربين من الخبر المفاجئ.

يشار إلى أن أحمد الخليلي يقضي حاليا إجازته في مصر وقد نشر مقاطع فيديو عبر حسابه على الاستغرام منذ عشر ساعات من الان

من اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي ويكيبيديا