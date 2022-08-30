رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدورة الثانية- من المواضيع المهمة التي يبحث عنها المواطنون خاصة بعد أن قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدورة الثانية

وتُعد هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الحالي في المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) والمدارس الفلسطينية خارج الوطن فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

الثانوية العامة في فلسطين الدورة الثانية

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة ( 62.89 %).

رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدورة الثانية

وستنشر النتائج إلكترونيا على النحو التالي

الموقع الخاص بمحافظات الوطن http://www.psge.ps

الموقع الخاص بالمحافظات الجنوبية

http://tawjihi.mohe.ps/