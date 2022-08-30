تشيلسي يجهز عرضا أخيرا لحسم صفقة أوباميانج

يجهز نادي تشيلسي عرضا أخيرا من أجل التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي سيقدم عرضا يبلغ 23 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو، من أجل التعاقد مع أوباميانج.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيكون قريبا للغاية من الشروط التي وضعها برشلونة، للموافقة على رحيل أوباميانج.



وكشفت أن هناك اتفاقا بين تشيلسي والمهاجم الجابوني حول الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد إلى 3 سنوات.



وقالت "سبورت" إن صفقة ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ستكون منفصلة عن انتقال أوباميانج إلى "ستامفورد بريدج".



وأضافت أن تشيلسي يتمسك بالحصول على مقابل يتراوح من 10 إلى 12 مليون يورو، للموافقة على رحيل ألونسو.