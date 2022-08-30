مهجة القدس: رفض محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير عواودة يؤكد أنها شريكة في إعدامه البطيء

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء، أن قرار ما تسمى محكمة الاحتلال العليا برفض الالتماس مجددًا ورفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المحكمة المذكورة شريكة في إعدامه البطيء.

وقالت المهجة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن ما يسمى محكمة الاحتلال العليا تصدر قرارها برفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة، مع إبقاء قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري دون الإفراج عنه وعدم خروجه من المشفى المتواجد فيه".

ورفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الثلاثاء، طلب الاستئناف الجديد المقدم للإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة لليوم الـ171 على التوالي.

وقالت أحلام حداد محامية المعتقل خليل عواودة:" إن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عن المعتقل عواودة مجددا رغم ما وصل إليه، وتتذرع بهذه الأسباب أنٌهم ليسوا هيئة استئناف على القرار الذي صدر يوم ٢١/٨ وأننا لم نأتي بجديد حتى يتغير القرار من التجميد للإفراج".

ويعيش الأسير عواودة أوضاعاً صحية صعبة جداً قد تصل به حتى الاستشهاد نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام والذي وصل به لليوم الـ171 على التوالى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، جرى تثبيتها على كامل المدة في حينه.