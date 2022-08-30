لجنة الأسرى والمؤسسات يؤكدون على وحدة العمل واستنهاض كل الطاقات في مواجهة السجان

أقرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى سلسلة من الفعاليات الوطنية تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا التي تضم كافة الأسرى داخل السجون، ومن أبرزها اقامة خيمة دعم واسناد لإضراب الأسرى الذي من المقرر يبدا الخميس القادم، بدخول ألف أسير في الاضراب عن الطعام رفضا لسياسة أدارة السجون التعسفية.

جاء هذا خلال الاجتماع التحضيري الطارئ الذي عقدته لجنة الأسرى والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى وأسرى محررين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لوضع برنامج اسنادي للأسرى.

وأضافت اللجنة أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة لمتابعة التطورات والمستجدات في معركة الأسرى القادمة.

ووجهت لجنة الأسرى والمؤسسات الدعوة للكل الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات الاستاذية للأسرى.











