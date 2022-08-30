بث مباشر..مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر الأن يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامتون الآن

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ويجهز نادي تشيلسي عرضا أخيرا من أجل التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشيلسي سيقدم عرضا يبلغ 23 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو، من أجل التعاقد مع أوباميانج، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا العرض سيكون قريبا للغاية من الشروط التي وضعها برشلونة، للموافقة على رحيل أوباميانج.



وكشفت أن هناك اتفاقا بين تشيلسي والمهاجم الجابوني حول الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد إلى 3 سنوات، وقالت "سبورت" إن صفقة ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، ستكون منفصلة عن انتقال أوباميانج إلى "ستامفورد بريدج"، وأضافت أن تشيلسي يتمسك بالحصول على مقابل يتراوح من 10 إلى 12 مليون يورو، للموافقة على رحيل ألونسو.

بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الثلاثاء تعاقده مع الإنجليزي كالوم هودسون-أودوي بعقد إعارة لمدة موسم واحد من تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد ليفركوزن مع هودسون-أودوي بعد تأكد غياب المهاجمين كريم بلعربي وأمين عدلي لفترة طويلة بسبب الإصابات، وسيبدأ اللاعب التدريبات مع الفريق اعتبارا من غد الأربعاء.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة بنادي ليفركوزن: "لقد أضفنا جناحا سريعا وقادرا على الاختراق بالتعاقد مع هودسون-أودوي. لديه كل المقومات لتقديم المساعدة لنا على الفور"، وأضاف: "كالوم خاض أكثر من 100 مباراة مع تشيلسي وأثبت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في دوري أبطال أوروبا. وضمه سيقدم الإضافة لأدائنا الهجومي. نحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة".

من جانبه، قال هودسون-أودوي الذي شارك في ثلاث مباريات دولية: "الانتقال للعب في ألمانيا هو أمر مثير حقا بالنسبة لي، وسأتمكن من المشاركة في دوري الأبطال مع ليفركوزن. هذا جذاب حقا وأتطلع إلى معرفة النادي والجماهير والبوندسليجا"، وتردد أن العقد لا يتضمن بندا يتيح التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، وبالتالي من المقرر أن يعود هودسون-أودوي في العام المقبل إلى تشيلسي الذي يستمر عقده معه حتى عام 2024.

مشاهدة مباراة تشيلسى وساوثهامتون بث مباشر

يواجه فريق تشيلسي اليوم الثلاثاء 30/8/2022، نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم.

وتقام المباراة على ملعب «سانت ماري»، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة التي تجمع فريق تشيلسي أمام نظيره ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiu.

Ready for a busy period ahead! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2022

بث مباشر تشيلسي وساوثهامتون اليوم

وفي مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر..مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر الأن يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامتون الآن، نوضح لكم التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام ساوثهامبتون: حراسة المرمى: إدواردو مينديـ، أما خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، تياجو سيلفا، تريفوه شالوباه، وخط الوسط: كوكوريلا، جورجينيو، كوفاسيتش، ريس جيمس، وخط الهجوم: ميسون ماونت، رحيم ستيرلينج، كاي هافريتز

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 لقاءات، بعدما حقق الفوز في مباراتين، وتعادل خلال لقاء واحد، وهزم مثله.

بينما يدخل فريق ساوثهامبتون المباراة أمام منافسه تشيلسي محتلا المركز الـ13 برصيد 4 نقاط، حصدها من 4 مواجهات، بعدما حقق الفوز في مباراة، وتعادل مثلهما، وهزم خلال لقاءاين.

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وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر الأن يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامتون الآن، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر اليوم بينما تتجه أنظار الجماهير الأوروبية و العالمية صوب ملعب ( استاد سانت ميريز ) حيث تقام مباراة الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الانجليزي بين تشيلسي وساوثهامتون ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثون من أغسطس الحالي ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي 2023 بينما تنطلق صافرة البداية من استاد ( سانت ميريز ) المكلف بإستضافة المباراة على أرضه بين الفريقين، و ذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة و ليبيا و السودان ، بينما تأتي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و العراق والكويت والبحرين ، وتأتي في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي ، بينما في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت تونس و الجزائر و المغرب، مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر اليوم هنـــــــــــا

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وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري و الوحيد في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، بينما قد أعلنت إدارة الشبكة عن تخصيص قناة ( beIN Sports Premium 1 ) لأعمال البث المباشر لأحداث المباراة بين الفريقين عبر شاشتها .

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامتون، وقد كلفت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي ( رؤوف خليف ) للقيام بأعمال التعليق الصوتي المباشر على أحداث المباراة المقامة ، بث مباشر تشيلسي ووساوثهامتون هنــــــــــــــــا

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بث مباشر..مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامتون بث مباشر الأن يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي وساوثهامتون الآن، وتبدأ منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس الجاري وستكن مواعيد مباريات الجولة الخامسة كالتالي:.