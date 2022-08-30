ما علاقة النصر السعودي بملف انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة؟!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية، بعدما أكدت أن نادي النصر السعودي يفصل برشلونة عن ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت رغبة برشلونة في التعاقد مع برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، رفض في أكثر من مناسبة رحيل برناردو سيلفا، مؤكدا أنه لاعب مهم للفريق السماوي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أكد أن برشلونة لا يزال يسعى للتعاقد مع اللاعب البرتغالي في الميركاتو الصيفي، وسيعمل على ذلك للنهاية.

وأكد روميرو أن مانشستر سيتي لن يمانع في رحيل برناردو سيلفا، شريطة الوصول إلى اتفاق مناسب مع برشلونة.

غير أن الصحفي الإسباني أكد أن هناك عائقا يقف أمام إتمام الصفقة، ألا وهو موافقة النصر السعودي على تحمل راتب لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش بالكامل.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النصر بات قريبا من التعاقد مع ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة، بناء على رغبة مدربه الفرنسي رودي جارسيا.

روميرو أكد أن النصر يجب أن يتحمل 100% من راتب بيانيتش خلال فترة الإعارة، ليكون برشلونة قادرا على ضم برناردو سيلفا، غير أن النادي السعودي عرض تحمل 70% فقط منها.

يُذكر أن برشلونة يعمل في الوقت الحالي على حسم بعض الصفقات الأخرى، على غرار الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي، والبلجيكي توماس مونييه من بروسيا دورتموند.