رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع أنتوني

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع البرازيلي أنتوني، قادما من صفوف أياكس.



وقال مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع أياكس بشأن ضم أنتوني، بشرط أن يتم الانتهاء من الفحوصات الطبية والعقد الشخصي للاعب والحصول على تصريح العمل".



وكشفت العديد من التقارير أن الصفقة حسمت بين مانشستر يونايتد وأياكس مقابل 100 مليون يورو.



وكان إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، من تمسك بحسم صفقة أنتوني، رغم تعنت أياكس لفترة طويلة في المفاوضات.



وحقق مانشستر يونايتد انتصارين في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.