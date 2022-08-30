رابط فحص نتائج توجيهي 2022 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2022 فلسطين الدورة الثانية، تفصل طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين، أقل من 24 ساعة على موعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي نتائج امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية 2022، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، هذه المقالة للحديث عن رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 الدورة الثانية، وذلك من باب تسهيل عمليات البحث التى تجرى من قبل الطلبة وأهالى الطلبة على مدار الوقت لمعرفة نتائج أبنائهم بعد انتهاء دورة الاكمال الثانية والتي بدأت الوزارة في امتحانات مع بداية الشهر الجاري 8 /2022م، خاصة وأن الإعلان عن النتائج الثانوية العامة توجيهي سيكون في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غدٍ الأربعاء31/8/2022م.

نتائج توجيهي 2022 الدورة الثانية

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

نتائج توجيهي 2022 فلسطين الدورة الثانية

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

اخترنا لكم : بالصور الأول على "الوطن" في الفرع العلمي: أنس الحرازين من غزة حافظ للقرآن ويهدي نجاحه لوالديه

نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

وفي مقالنا رابط فحص نتائج توجيهي 2022 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2022 فلسطين الدورة الثانية، وكان المتحدث باسم وزارة التربية صادق الخضورقال في تصريحات صحفية،:" إن امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة "توجيهي 2022" سارت بشكل طبيعي موضحا أن التأجيل لطلبة غزة كان بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الخضور أن عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان في هذه الدورة بلغ أكثر من 16 ألف طالب وطالبة توزعوا مناصفة بين قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وأفاد المتحدث بأن 90% من هؤلاء الطلبة تقدموا للامتحان لأنهم غير مستكملين في المرحلة الأولى، بينما 10% تقدموا لتحسين معدلاتهم في الدورة الأولى.

وقال الخضور إن عمليات التصحيح لكل اختبار في دورة الإكمال بدأت في اليوم التالي من تقديمه، لافتًا إلى أن فرق الإدخال والفرز تواصل عملها على أمل إخراج النتائج في أسرع وقت ممكن.

رابط فحص نتائج الدورة الثانية من الثانوية العامة 2022

ووفق الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، فأن موعد امتحانات الإكمال للثانوية العامة التوجيهي 2022 تم يوم 8 آب 2022، حيث يتضح من له إمكانية التسجيل عقب النتائج، ولأن البحث يزيد عن، نتائج امتحانات الاكمال التوجيهي 2022 في فلسطين.. رابط فحص نتائج الدورة الثانية امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نوضح لكم أن دورة الاكمال، تكون للطلاب الذين اجتازوا 4 مواد من الثانوية العامة على الأقل بنجاح (فوق نصف الدرجات)، حيث يستكملون من خلالها بهدف تحسين الدرجات وزيادة المعدل التراكمي.

رابط فحص نتائج توجيهي الإكمال 2022 فلسطين بالأسماء

وضمن مقالنا رابط فحص نتائج توجيهي 2022 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2022 فلسطين الدورة الثانية، وفي الدورة الأولى لنتائج الثانوية العامة في لقاء خاص معه، حصد طالب الثانوية العامة "التوجيهي" أنس نبيل سليم الحرازين فرع العلمي من قطاع غزة المرتبة الأولى على فلسطين، إذ حقق نتيجة 99.7%، مؤكدWا أن منزله يغمره الفرح والسرور والسعادة جراء حصوله على هذا النجاح الباهر، وأن التهاني لم تتوقف منذ الإعلان عن النتيجة من أقاربه وأصدقائه وجيرانه وكل من على علاقة به.

وأهدى الطالب الحرازين نجاحه عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى والديه، وأفراد أسرته، مشدداً على أن نجاحه الباهر والمتميز هو حصاد سنة دراسة كاملة، من التعب والجهد وسهر الليالي.

والطالب الحرازين هو من حفظة القرآن الكريم، وهو ما ساعده في التفوق في الثانوية العامة، وحصده المرتبة الأولى على فلسطين في الفرع الأدبي.

وقال الحرازين: "إنه كان يتوقع أن يكون من العشر الأوائل على مستوى فلسطين، لكنه فوجئ بحصده المرتبة الأولى على مستوى الوطن بكل الأفرع، موجهاً وجه رسالة إلى طلبة التوجيهي للسنة المقبلة، بأن عليهم الجد والاجتهاد لحصد نتيجة عالية ومرضية"، يشار إلى أن أشقاء الحرازين الثلاثة متفوقون في دراسته، ويدرسون تخصص الطب في الجامعات.

رابط مباشر نتائج توجيهي فلسطين 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدورة الثانية

من جهته، قال والد الطالب المتوفق أنس الحرازين: إنه في غاية السرور والسعادة والفخر نتيجة حصد نجله الأول على فلسطين في الثانوية العامة 2022 في الفرع العلمي، مشيرا إلى أن كل العائلة كانت توفر له كل سبل الراحة ليحقق هذا النجاح الباهر.

وأعلن د. محمد عواد مدير عام التقويم والقياس في وزارة التربية ، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023 ، حيث بلغت نسبة نجاح الثانوية العامة : 68.12%.

وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع (85) ألف طالب/وطالبة مشتركاً، وكان عدد الناجحين منهم 58107.

اخترنا لكم: الأولى على الفرع الشرعي لـ"فلسطين اليوم": لم أتوقع هذه النتيجة نتيجة الظروف التي مررت بها !

فحص نتائج توجيهي 2022 بالاسماء

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 الدورة الثانية-نتائج توجيهي 2022 فلسطين الدورة الثانية، وتعتبر نتائج التوجيهي حدثا سنوياً مهما وينتظرها الأهالي والطلاب بفارغ الصبر، كما يترقب المواطنون النتائج في كل محافظات فلسطين، كونها تعتبر مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، حيث ستكلل فيه جهود الطلبة وترتفع أصوات الزغاريد وتغرد فيه طيور الفرح في بيوت الناجحين والمتفوقين.

من ناحيتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستكون بأرقام الجلوس ويستطيع الطالب معرفة جميع علاماته (حتى لو كان راسباً في أي مادة) فور إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة واستلام الشهادات يبدأ من يوم الأربعاء.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين بالاسم

كما عبرت الطالبة أسماء سليمان عبد الله دياب الأولى على الفرع الشرعي في فلسطين بالثانوية العامة 2022، عن فرحتها الكبيرة بهذه النتيجة خاصة بعد مرورها وعائلتها بظروف صعبة منذ بداية العام الدراسي 2022.

وقالت الطالبة دياب في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" النتيجة التي حققتها لم أتوقعها ، نظراً للظروف التي مرت بها العائلة بداية من مرض والدي الصعب وسفره لغرض العلاج، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً لي ".

وأضافت:" المعدل الذي حققته ووضعته نصب عيني منذ بداية العام الدراسي ، ولكن الظروف التي مرت بها العائلة ( من سفر العائلة ومرض والدي)، اختلفت توقعاتي، وتابعت "ومع قرب الامتحانات، عقدت العزم على الجهد والتعب، سعياً لإدخال الفرح والسرور على البيت والعائلة وكنوع من تغيير الظروف التي مررنا بها".

وأهدت الأولى على الفرع الشرعي 99.7%، نجاحها لنفسها ووالديها وكل أفراد العائلة التي ساندتها طوال الظروف الصعبة التي مرت بها، كما أهدت نجاحها لكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ولكافة من يهتم في القضية الفلسطينية.

نتائج الثانوية العامة 2022 فلسطين

وقررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

رابط فحص نتائج توجيهي 2022

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).

بحث بالأسماء.. نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2022

وفي مقالنا ، سنرفق لكم رابط موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين والمقرر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت 30/7/2022م ، وللوصول إلى موقع نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 فلسطين اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا