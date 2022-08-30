التعليم برام الله: غداً الأربعاء موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الدورة الثانية"

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للعام 2022 (الدورة الثانية) سيكون يوم غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحاً عبر الموقع www.psge.ps.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الدورة والتي عقدت جلساتها خلال الشهر الجاري في المحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية خارج الوطن تعد فرصة ثانية للطلبة الناجحين؛ لتحسين معدلاتهم أو الاستكمال عند الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدورة الأولى؛ وبما لا يزيد عن أربعة مباحث؛ لتمكين الطلبة من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح في دورته الأولى.

وتتقدم لجنة الامتحانات العامة بالشكر لكل من أسهم في إنجاز وإنجاح هذه الدورة وكل الداعمين والشركاء في مسيرة البناء والتطوير والتي عمادها التعليم النوعي لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبناءً عليه فإن كشوف علامات الطلبة ستكون متوفرة في مديريات التربية والتعليم والتي ستتولى بدورها توزيع الكشوف على المدارس.

يشار إلى أن عدد المتقدمين في هذه الدورة بلغ (17798) مشتركاً في مختلف الفروع، وفي محافظات الوطن كافة وخارجه، وقد نجح منهم (11193) مشتركاً، وبنسبة عامة (62.89 %).