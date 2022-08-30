الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و5 مسيرات

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة نيكولايف، بالإضافة إلى خمس طائرات دون طيار في منطقة خاركوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوي زناميا بمنطقة نيكولايف".

وفقا لوزارة الدفاع، تم إسقاط خمس طائرات دون طيار في المناطق السكنية فاليريانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشوباريفكا في ضواحي زابوروجيه، وكابتولوفكا وإزيوم وكراسنوي في ضواحي منطقة خاركوف.

تابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في مناطق خيرسون ونوفا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي ومحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من طراز "توتشكا-أو"، وكذلك 53 قذيفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومنها: 44 - هيمارس، وخمسة - "أولخا" وأربعة "أوراغان".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 1200 مقاتل أوكراني، نتيجة لهزيمة القوات الأوكرانية في نيكولاييف-كريفوي روج واتجاهات أخرى، قائلة:

"نتيجة لهزيمة هجوم للقوات الأوكرانية في نيكولاييف-كريفوي روج واتجاهات أخرى، والذي تم تنفيذه بأوامر شخصية من زيلينسكي، تكبد العدو خسائر كبيرة. الإجراءات الفعالة للمجموعة الروسية من القوات دمرت 48 دبابة و46 عربة قتال للمشاة و37 مركبة قتالية مصفحة أخرى و8 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة من العيار الثقيل والقضاء على أكثر من 1200 جندي أوكراني".

وأوضح البيان أنه عند صد هجوم العدو، هزمت القوات الروسية وحدات لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 التابع للقوات الأوكرانية المنتشرة للمشاركة في العملية من غرب أوكرانيا. وألقى خمسة من جنود هذا اللواء أسلحتهم واستسلموا.