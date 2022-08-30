"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (31 أغسطس)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (31 أغسطس).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن السفرسيكون متاح للأسماء المتبقية من كشوفات الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (220) من الكشف رقم (2022/31)هنــــــــــا، بالإضافة إلى كشف الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33)هنــــــــــــــا، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما بينت الوزارة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم إلا بالسفر في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.