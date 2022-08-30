الكاظمي: دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية وحرصه على حفظ الدم العراقي

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 على توجيه زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.

واعتبر الكاظمي أن: "دعوة مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي". وفق قوله.

وكما أكد رئيس الوزراء العراقي أن "كلمة الصدر للمتظاهرين تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات"، وفقا لقوله.

وكان مقتدى الصدر قال في مؤتمر صحفي: إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفاً: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".

ودعا أنصار التيار الصدري إلى الانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام خلال 60 دقيقة، محذراً من أنهم "إن لم ينسحبوا من الاعتصام فأنا بريء منهم".