إصابة قوية تهدد النني بالغياب فترة طويلة

تلقى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، ضربة جديدة هذا الموسم، بعد تعرض المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق، لإصابة قوية.



ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن النني تعرض للإصابة خلال مباراة آرسنال الأخيرة أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الجانرز 2-1.



وشارك النني خلال المباراة للمرة الأولى هذا الموسم، وأكمل 90 دقيقة.



ولم يكتشف الجهاز الطبي لآرسنال إصابة النني إلا بعد المباراة، لذا فإن اللاعب المصري مهدد بالبقاء لفترة طويلة بعيدًا عن المباريات.



ويعاني آرسنال أيضًا من غياب توماس بارتي أيضًا في خط الوسط، بسبب معاناته من إجهاد في الفخذ.



وأشارت "ذا أتلتيك" إلى أن آرسنال قد يتحرك في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، للتعاقد مع لاعب جديد.