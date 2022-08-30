قوات الاحتلال تحتجز جراراً زراعياً جنوب شرق طوباس

احتجزت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، جراراً زراعياً في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس شمال الضفة المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات في تصريح صحفي: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر، واحتجزت جرارا زراعيا لبعض الوقت، إذ إنه كان يعمل في حراثة أرض زراعية في المنطقة، تعود ملكيته للمزارع أحمد ذياب أبو خيزران.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من استهداف المعدات والجرارات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر منذ مطلع شهر آب الجاري، سواء عبر الاستيلاء على المعدات، أو إعاقة عملها، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالزراعة في المنطقة وخسائر جسيمة للمزارعين.