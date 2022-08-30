ماذا قال ماني بخصوص فريقه البايرن؟

تحدث النجم السنغالي، ساديو ماني، عن هدفه الرئيسي مع بايرن ميونخ الألماني منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان قد غادر ماني ليفربول الإنجليزي عقب نهاية الموسم المنصرم، وانضم إلى الفريق البافاري الذي أحرز معه 4 أهداف في أول 5 مباريات هذا الموسم بكافة البطولات.

وقال ماني في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت ألمانيا":" أنه أشعر وكأنني هنا منذ فترة طويلة جدا".

وأعرب ماني عن أمله في إسعاد الجماهير البافارية وجعلها فخورة في نفس الوقت، عبر تحقيق أقصى النجاحات مع الفريق.

وشدد صاحب الـ30 عاما على أن هذا الأمر يعد حافزا ودافعا له، لبذل قصارى جهده كل يوم على أرض الملعب.