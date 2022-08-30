ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداريّ

يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه منذ نحو 6 شهور، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، علمًا أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عنه مؤخراً، وأكدت على قرار "التجميد" الصادر عن "القائد العسكري"، المعتقل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات.

فيما يواصل، الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ (23) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال ثلاثة شهور.

والمعتقل أحمد (44 عامًا)، يقبع اليوم في عيادة سجن "الرملة"، وسط ظروفٍ صحية صعبة، هو أسير سابق، كان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 يوماً، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

ويُشار إلى أن المعتقل عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".