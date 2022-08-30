وفد "الجهاد" يزور عائلة الأسير زكارنة في قباطية

زار فد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي عائلة الأسير المجاهد علاء عمر زكارنة، مساء الاثنين، والذي اعتقلته قوات الاحتلال قبل يومين عقب اشتباكات عنيفة بعد رفضه تسليم نفسه.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان خلال الزيارة:" إن الأسير علاء زكارنة ضرب مثلاً في التحدي والمقاومة والصمود حتى الرمق الأخير في مواجهة هذا الاحتلال، معتبراً أن الأسير علاء بعث برسالة المقاومة وأن طريق القتال مستمر حتى دحر الاحتلال".

واستذكر القيادي عدنان رموز المقاومة في بلدة قباطية الذين قاوموا الاحتلال حتى النفس الأخير ولم يستسلموا، أمثال الشهيد رائد زكارنة والشهيد حمزة أبو الرب، والعديد من الشهداء الأبطال في قباطية.

يذكر أن الأسير زكارنة اعتقل يوم الأحد الماضي 29-8-2022م عقب محاصرته والاشتباك معه في أحد البيوت، وهو أسير سابق أفرج عنه في تاريخ 19-4-2022م، بعد أن أمضى ما يقارب 6 سنوات في سجون الاحتلال.