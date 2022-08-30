تحليل: قبــر يوســف "روجيــب"... المُـعادلة تغيّـرت في الضـفة..!

بعد العملية البطولية التي نفذها مقاومون قرب قبر يوسف في مدينة نابلس يبدو أن المعادلة في الضفة الغربية قد تغيرت ولم تعد كالسابق يدخلها المستوطنون وقتما يريدون.

هذه العملية والمقاومة التي أبداها الشبان المقاومون الذين حاصرهم الاحتلال في نابلس اليوم، أكدت أن الضفة الغربية لم تعد مستباحة وأن المقاومة هناك أصبحت أقوى بكثير ما يجعل الاحتلال يفكر في تغيير كافة حساباته، وأصبحت المقاومة ترد على اعتداءات الاحتلال، كما يرى العديد من المحللين.

المعادلة تغيرت في الضفة

المحلل السياسي عدنان الصباح، أكدت أن المعادلة تغيرت مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أنه على الاحتلال أن يعيد حساباته، بحيث لم تعد الضفة مُستباحة كما السابق.

وقال الصباح خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"الاحتلال يحاول من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية على الضفة المحتلة إلغاء حالة الحضور اليومي للمقاومة الفلسطينية هناك".

واعتقد الصباح قائلاً:" يبدو أن للمقاومة في الضفة قراراً بالرد على اعتداءات وعربدة الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة، ووضع حد للاحتلال في الضفة"

بعد العملية البطولية التي نفذها مقاومون قرب قبر يوسف في مدينة نابلس يبدو أن المعادلة في الضفة الغربية قد تغيرت ولم تعد كالسابق يدخلها المستوطنون وقتما يريدون.

المقاومة قادرة على إلحاق الأذى بالاحتلال

وأضاف :"المقاومة اليوم قادرة على أن تلحق الأذى بالاحتلال، مبيناً أن هذه المعادلة هي معادلة مختلفة وخير دليل ما حصل من محاصرة للمقاومين في روجيب في نابلس".

ورأى الصباح أن المقاومين الأبطال في نابلس والضفة المحتلة يريدون أن يقولوا للاحتلال كلما سقط مقاومون شهداء كلما خرج مقاومون آخرون أكثر جرأة وشجاعة في مواجهة الاحتلال.

تطور أداء المقاومة في الضفة

وتابع قائلاً:"في كل يوم نرى تطوراً في أداء المقاومة في الضفة وأشكالها، موضحاً أن أشكال هذا التطور من حيث العمل العسكري والتوقيت واختيار المكان، سواء باستهداف حواجز جيش الاحتلال أو تحركات المستوطنين وباصاتهم".

وأوضح الصباح، أنه نتيجة للتطور في أداء المقاومة فإن المقاومة في أبهى حالاتها، مبيناً أن معركتي "سيف القدس" و"وحدة الساحات" أعطت زخماً كبيراً للمقاومة والمقاومين في الضفة الغربية.

تغيير المعادلات في الضفة

وبدوره اتفق الكاتب والمختص في الشأن "الإسرائيلي" حسن لافي مع سابقه، بأن ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات ضد المستوطنين هو نوع من تغيير المعادلات في الضفة مع الاحتلال.

ورأى لافي خلال حيث لـ"إذاعة القدس"، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن عملية إطلاق النار تجاه المستوطنين الذين حاولوا دخول قبر يوسف، لم تكن مفاجئة ما يؤكد أن دخول الاحتلال ومستوطنيه لقبر يوسف بات غير مسموح به.

اعتقال المقاومين أصبح معقداً

وقال :"إن عملية اعتقال المقاوم زكارنة في قباطية ومن قبله عملية اغتيال المقاوم النابلسي، واليوم عملية اعتقال المقاومين في نابلس، يثبت أن قضية اعتقال المقاومين من قبل أصبحت عملية معقدة لدى الاحتلال".

وأضاف لافي:"وسائل الإعلام العبرية أكدت أن حرية اعتقال المقاومين في الضفة لم تعد كما السابق، مبيناً أن المقاومة بذلك تفرض معادلتين جديدتين وهما: أن الدخول للمناطق الفلسطينية لم يعد سهلاً ويحتاج لعملية كبرى، والثاني أن الاعتقال الذي كان يمارس بشكل طبيعي أصبح اليوم ينفذ من خلال عملية معقدة بالاشتباك مع المقاومين".

انتشار وتطور المقاومة يقلق الاحتلال

ورأى لافي أن هذه الأحداث وتطور المقاومة بدأ ينتشر في كافة أنحاء الضفة الغربية كنابلس وجنين وسلواد في رام الله، مبيناً تخوف بعض الأصوات "الإسرائيلية" من اندلاع انتفاضة بقيادة "الجهاد الإسلامي" في الضفة المحتلة.

وأشار إلى أن معركة "سيف القدس" أحدثت تحولاً في المعادلة مع الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال حاول تغيير هذه المعادلة خلال معركة "وحدة الساحات" ولكنه فشل في ذلك بفعل صلابة "الجهاد الإسلامي" رغم كافة التضحيات.

واعترف الاحتلال "الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، بإصابة مستوطنين إصابة أحدهما خطيرة بعد إطلاق مقاومين من كتيبة نابلس النار صوب المقتحمين لقبر يوسف فجر اليوم.

وكان حاول خمسة مستوطنين، في مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، اقتحام منطقة قبر يوسف.

وبعد وصول المستوطنين إلى المنطقة أطلق مقاومون النار نحو المركبة، مما أجبر المستوطنين على ترك مركبتهم، واختبأوا لعدة دقائق في شارع قريب قرب قبر يوسف، حتى وصلت قوة عسكرية ونقلتهم إلى نقطة عسكرية قريبة، ثم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأقدم شبان فلسطينيون على إضرام النيران في مركبة المستوطنين بالمكان.

وقالت "قناة كان": "إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار نحو 5 مستوطنين - اقتحموا- مدينة نابلس متجهين نحو منطقة قبر يوسف دون تنسيق مع القوات.

وقالت قناة إن مستوطنين أصيبا بجروح خطيرة-متوسطة، وتم إحراق سيارتهم، وعلى الفور أنقذتهم قوات الجيش.

وفي تفاصيل إضافية قالت القناة 14 العبرية إن "مركبة المستوطنين التي حاولت اقتحام قبر يوسف بنابلس كانت تُقل خمسة مستوطنين، وأصيب منهم اثنين أحدهما بجراح خطيرة تم نقله للمستشفى عبر طائرة".