الشقاقي: استمرار برنامج الخطوات النضالية للأسرى في سجون الاحتلال

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي، اليوم الثلاثاء، استمرار برنامج الخطوات النضالية الذي تشرف عليه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أن الاسرى ينفذون اليوم خطوة إغلاق الأٌقسام؛ تمهيدًا لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال الشقاقي –في تصريح صحفي- إن "أسرى حركة الجهاد الإسلامي يواصلون ارتداء زي الشاباص وحقائبهم جاهزة للخروج لزنازين حين تسمح الفرصة لهم".

وأضاف أن خطوات أسرى الجهاد الإسلامي تأتي ضمن إطار مواجهة المرحلة الثالثة مع إدارة مصلحة السجون، وتهدف إلى استرجاع ما تبقى من إنجازات تم سلبها ما بعد نفق الحرية.

وأوضح الناطق الإعلامي، أن مطالب أسرى حركة الجهاد الإسلامي هي التالي:

1. إخراج أسرى الحركة المعزولين من العزل وإعادتهم إلى أقسامهم وغرفهم.

2. إعادة أسرى الحركة الذين تم قمعهم من سجن إلى آخر؛ لأنهم يمثلون الكادر التنظيمي للحركة وتعنت الاحتلال في إعادتهم يؤثر على العمل التنظيمي.

3. وقف تنقلات الأسرى بشكل دوري الذين تصنفهم إدارة سجون الاحتلال (الساقاف) احتمالية ومخاطر عالية للهرب.

4. إلغاء احتجاز أسرى الحركة في المعبار بعد انتهاء التحقيق لفترة طويلة.

5. استرجاع الغرف التي سلبت من الأسرى بعد عملية نفق الحرية.