إصابة شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في روجيب شرق نابلس

أصيب، اليوم الثلاثاء 30/8/2022، شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قرية روجيب شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الاغاثة الطبية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب عملية محاصرة أحد المنازل في قرية روجيب، وجرى نقله لمستشفى رفيديا، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الاسعاف بالرصاص الحي، ما أدى الى الحاق أضرار في الهيكل الخارجي.

يشار الى أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في بلدة روجيب واستهدفته بقنابل الانيرجا، واعتقلت شابين، فيما أصيب أربعة آخرون بشظايا الرصاص الحي، واستولت على إحدى المركبات.