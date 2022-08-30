كتيبة نابلس : قوات الاحتلال حاصرت منزل في بلدة روجيب تحصن فيه مجاهدونا الأبطال

أكدت كتيبة نابلس صباح اليوم الثلاثاء 30/8/2022 ، أن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة أحد المنازل في بلدة "روجيب" في نابلس والذي تحصن فيه مجاهدونا الأبطال واشتبكت معهم قرابة ثلاث ساعات حتى نفاذ ذخيرتهم.

وقالت كتيبة نابلس، في بيان لها، "قد أقدمت على قصف المنزل بالصواريخ قبل أن تتمكن من اعتقالهم"، مؤكدةً على ثباتها واستمرار مقاومتها للمحتل.

وشدّدت على أنه "لن ندعه يرتاح على أرضنا حتى النصر والتحرير".

وأضافت :ستبقى سرايانا المظفرة تقف للعدو بالمرصاد جنباً إلى جنب مع باقي قوى المقاومة، سلاحنا مشرع ومقاومتنا مستمرة".ss



