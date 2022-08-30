الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في حي بيت صفافا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ستصادق الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب حي بيت صفافا في القدس المحتلة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن اللجنة القطرية للبناء في القدس هي من ستصادق على بناء هذه الوحدات الاستيطانية خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن ما يسمى بوزيرة الداخلية "الإسرائيلية" "أييلت شكيد" تضغط باتجاه المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية في حي استيطاني قرب بيت صفافا.

في حين ترى القناة أن الخطوة من شأنها إثارة الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن السفير الأمريكي في القدس يقوم بمساعِ حثيثة منذ أيام لمنع الخطوة.