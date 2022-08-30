عشرات القتلى ومئات الجرحى في الاشتباكات بالعراق

اندلعت اشتباكات عنيفة بكل أنواع الأسلحة داخل المنطقة الخضراء، الليلة الماضية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويُشار إلى أن ذلك جاء مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي وإغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار، وسط دعوات دولية وعربية للهدوء والحوار.

وأكدت مصادر طبية عراقية سقوط 30 قتيلا، على الأقل في المواجهات المسلحة التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وأفاد مصدر طبي عراقي، بأن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 شخص جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

ويُشار إلى أنه شهد العراق في الساعات الأخيرة تطورات أمنية وسياسية متلاحقة، حيث أخرجت القوات الأمنية بالقوة أنصار الصدر من داخل القصر الحكومي والساحات المحيطة به، وفرضت حظرا للتجول في جميع المحافظات.

وقالت وسائل إعلام عراقية:" إن صافرات الإنذار دوت في السفارة الأميركية في بغداد بعد سقوط قذيفة هاون قربها، مؤكدةً إخلاء مقر السفارة الهولندية في المنطقة الخضراء وانتقال موظفيها للسفارة الألمانية".