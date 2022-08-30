ريال مدريد يضم لاعب برشلونة السابق

ضم ريال مدريد الإسباني لاعب باير ليفركوزن الألماني، إيكر برافو (17 عاما)، وذلك على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويُشار إلى أنه لعب برافو أكثر من 10 سنوات في صفوف الناشئين ببرشلونة، قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن العام المنصرم.

وتدرج برافو في صفوف المنتخبات الإسبانية حتى وصل لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، كما شارك في مباراتين كبديل مع ليفركوزن على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي.

وأوضح ليفركوزن عبر موقعه الرسمي أمس، الإثنين، أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المهاجم الشاب إلى إسبانيا.

وتردد أن ريال مدريد واجه منافسة من جانب أتلتيكو مدريد في طريق التعاقد مع برافو، كما أشارت تقارير صحفية إلى وجود بند يسمح للنادي الملكي بضم اللاعب الشاب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة مقابل ستة ملايين يورو.

وجدير ذكره نه من المتوقع أن يشارك برافو في الفريق الرديف لريال مدريد في الموسم الحالي.