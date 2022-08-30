سعر الذهب في الأردن اليوم .. سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 30-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية الوكيل

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 30-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية الوكيل ، ولقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخبارية على وضع أسعار الذهب في الأردن اليوم بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث صبيحة هذا اليوم من داخل المملكة حيث يريد المواطنون التعرف على سعر الذهب في الأردن ونشير لكم في هذه المقدمة إلى أن أسعار الذهب شهدت يوم أمس بأسواق المال في الأردن تراجعا في أسعار الذهب عن أسعار الذهب أمس في نفس الأسواق أما عن تفاصيل الأسعار لهذا اليوم يترتب عليكم الان متابعة المقالة التي شرحنا فيها الأسعار لجميع العيارات وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء عيار 21

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.58 دينار $55.83

سعر الذهب عيار 22 36.29 دينار $51.18

اسعار الذهب عيار 21 34.64 دينار $48.85

اسعار الذهب عيار 18 29.69 دينار $41.87

سعر الذهب عيار 14 23.09 دينار $32.57

سعر الذهب عيار 12 19.79 دينار $27.91

اسعار أوقية الذهب 1,231 دينار $1,736

اسعار جنيه الذهب 277.10 دينار $390.82

اسعار كيلو الذهب 39,585 دينار $55,830

سعر الذهب في الأردن عيار 18 للبيع والشراء

سعر الذهب في الأردن اليوم الوكيل

اما عن متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني فلقد جاء على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 أغسطس 39.64 34.69 29.73 23.13 19.82

28 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.83

27 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.84

26 أغسطس 39.63 34.68 29.72 23.12 19.81

25 أغسطس 40.09 35.08 30.07 23.38 20.04

24 أغسطس 39.99 34.99 29.99 23.33 19.99

23 أغسطس 39.86 34.88 29.90 23.25 19.93

22 أغسطس 39.60 34.65 29.70 23.10 19.80

21 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.25 19.93

20 أغسطس 39.87 34.88 29.90 23.26 19.93



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 30-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية الوكيل نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .