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لحظة استهداف قوات الاحتلال للمنزل المحاصر في نابلس بقذيفة أنيرجا"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 ص
30 اغسطس 2022
لحظة استهداف قوات الاحتلال للمنزل المحاصر في نابلس بقذيفة انيرجا"
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