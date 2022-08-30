لحظة استهداف قوات الاحتلال للمنزل المحاصر في نابلس بقذيفة أنيرجا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:45 ص
30 اغسطس 2022
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لحظة استهداف قوات الاحتلال للمنزل المحاصر في نابلس بقذيفة انيرجا"

 

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